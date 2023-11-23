Названы причины появления грыжи позвоночника

«Грыжа — это выход части внутренних органов за пределы занимаемой им в норме полости. Мышцы крепятся к позвонкам, поэтому при сжатии начинают давить на кости. Позвонки сближаются и могут повредить межпозвоночный диск. Диск попадает «под пресс» и вызывает грыжи, протрузии и другие проблемы из-за деформации геометрии тела. Среди симптомов — характерная боль, которая может быть как тянущей, так и тупой», — объяснил он.