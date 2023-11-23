Малышева назвала герпес главной пандемией XXI века

Около 100% населения земли живут с вирусом герпеса, при этом у 80% зараженных он проявляется периодически, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее мнению, человечество в XXI веке столкнулось с настоящей пандемией этого вируса. При этом он может представлять серьезную опасность для здоровья, так как некоторые его разновидности, такие как опоясывающий герпес, вызывают невыносимую боль.