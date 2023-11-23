Малышева назвала герпес главной пандемией XXI века

Около 100% населения земли живут с вирусом герпеса, при этом у 80% зараженных он проявляется периодически, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее мнению, человечество в XXI веке столкнулось с настоящей пандемией этого вируса. При этом он может представлять серьезную опасность для здоровья, так как некоторые его разновидности, такие как опоясывающий герпес, вызывают невыносимую боль.

Малышева назвала герпес главной пандемией XXI века
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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что существует не менее пяти видов герпеса. Герпес первого типа проявляется на носу или губах, герпес второго типа — в районе половых органов. Третий тип герпеса — это ветрянка и опоясывающий герпес, также известный как herpes zoster. Четвертым и пятым типом герпеса являются цитомегаловирусная инфекция и вирус Эпштейна-Барр. Отмечается, что в организме каждого человека есть вирус герпеса, однако он удерживается иммунной системой. Когда защита ослабевает, он начинает «спускаться» по нервным клеткам. Отсутствие лечения герпеса может привести к тяжелым последствиям.

Активация вируса герпеса в три раза увеличивает вероятность быстрого наступления болезни Альцгеймера. Суть болезни заключается в наличии амилоидных бляшек, образующихся в центральной нервной системе. Этот процесс ускоряется при активации герпеса, — уточнил Продеус.