"Чаще всего это рак мочевого пузыря, лоханки почки или мочеточника, рак паренхимы почки, рак простаты… Редко это мочекаменная болезнь. Гораздо реже, чем все думают", - пишет Марк Гадзиян в своем Telegram-канале, еще раз подчеркивая, что при обнаружении крови при походе в туалет, и тем более отсутствии болей, необходимо как можно быстрее записаться на обследование к урологу.