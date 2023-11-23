Врач назвал симптом, который находят все чаще — в 99% случаев это рак
Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил о предвестнике тяжелой проблемы у пациента. Последние два месяца фиксируется очень много пациентов, обратившихся с симптомом видимой крови в моче, отметил специалист.
"Именно видимой", - уточнил онкоуролог, добавив, что если этот симптом не сопровождается болью или резью при походе в туалет - проблема еще серьезнее.
По словам врача, "безболевая гематурия в 80-90% случаев означает, что где-то в мочевых путях есть опухоль, и в 99% случаев - злокачественная".
"Чаще всего это рак мочевого пузыря, лоханки почки или мочеточника, рак паренхимы почки, рак простаты… Редко это мочекаменная болезнь. Гораздо реже, чем все думают", - пишет Марк Гадзиян в своем Telegram-канале, еще раз подчеркивая, что при обнаружении крови при походе в туалет, и тем более отсутствии болей, необходимо как можно быстрее записаться на обследование к урологу.
Врач подчеркнул, что курильщики - в зоне особого риска.