Ревматические изменения локтевого сустава и кисти: стоит ли ждать

«Это повод для того, чтобы обратить на это внимание и, может быть, изменить эту деформацию на ранней стадии. Тем более, что у нас есть технологии, такие как якорные фиксаторы, биодеградируемые пины – это средства, которые позволяют нам удерживать исправление тех деформаций, с которыми мы сталкиваемся. Я уже не говорю о старых технологиях – пластики сухожилий, перемещения сухожилий, то что у нас применяется достаточно активно, не только в нашей клинике, а по всей стране»,