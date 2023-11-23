Ревматические изменения локтевого сустава и кисти: стоит ли ждать
Травматолог-ортопед рассказал, в каких случаях ревматических пациентов следует направить к травматологу
В рамках научно-практической конференции «Цивьяновские чтения-2023», которая прошла в Новосибирске 3 и 4 ноября, одна из секций была посвящена обсуждению тем, связанных с оказанием комплексной помощи ревматическим пациентам.
Тимофей Александров, к.м.н., старший научный сотрудник, врач-травматолог-ортопед ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России обратил внимание коллег на важность раннего обращения пациентов с ревматическими изменениями локтевого сустава и кисти к травматологу-ортопеду.
«К огромному сожалению, есть ещё проблемы по взаимодействию между различными специалистами. Ревматологи не всегда направляют к травматологу. Поэтому, конечно, мы говорим, прежде всего, для специалистов, что должно быть взаимодействие, и как можно раньше мы должны друг с другом контактировать», – поделился Тимофей Игоревич.
Прежде всего, в направлении к травматологу-ортопеду нуждаются пациенты при длительном хроническом синовите, который не купируется таблетками.
Вторая причина – это начинающаяся деформация.
«Это повод для того, чтобы обратить на это внимание и, может быть, изменить эту деформацию на ранней стадии. Тем более, что у нас есть технологии, такие как якорные фиксаторы, биодеградируемые пины – это средства, которые позволяют нам удерживать исправление тех деформаций, с которыми мы сталкиваемся. Я уже не говорю о старых технологиях – пластики сухожилий, перемещения сухожилий, то что у нас применяется достаточно активно, не только в нашей клинике, а по всей стране»,
– рассказал эксперт, подчеркнув, что обращаться нужно как можно раньше, особенно, что касается проксимальных конечностей.
С другой стороны, доктор призвал и пациентов занимать активную позицию по отношению к своей проблеме. В частности, он напомнил, что сейчас практически всем доступен дистанционный способ общения через сайт, и все федеральные учреждения взаимодействуют дистанционно.
«Сейчас нет такой проблемы, что, находясь где-то далеко от специалистов, не получить помощь. Можно написать письмо, приложить фотографии внешнего вида, заснять видео, как двигается, и задать вопрос конкретному учреждению или специалисту. Если деформация произошла, то это основной повод, чтобы мы этим занимались», – отметил доктор.