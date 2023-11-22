Онколог: вейпы увеличивают риски развития рака

Онколог Исакова: вейпы увеличивают риски развития рака
Вейпы и электронные сигареты в большинстве случаев небезопасны и увеличивают риски развития рака легких и ротовой полости. Об этом рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.
«Вейпы не являются здоровой альтернативой табаку, поскольку тоже содержат канцерогены – вещества, вызывающие развитие рака легких и ротовой полости», – пояснила Исакова.
По ее словам, вдыхание пара электронных сигарет может вызывать серьезное повреждение легких, известное под названием EVALI. При этом заболевании человек ощущает кашель, одышку, озноб, рвоту, тахикардию, боль в груди и головокружение. В результате может возникнуть тяжелая дыхательная недостаточность, и человеку уже не обойтись без ИВЛ, пишет Lenta.ru.
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