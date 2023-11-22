Онколог: вейпы увеличивают риски развития рака

Вейпы и электронные сигареты в большинстве случаев небезопасны и увеличивают риски развития рака легких и ротовой полости. Об этом рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

По ее словам, вдыхание пара электронных сигарет может вызывать серьезное повреждение легких, известное под названием EVALI. При этом заболевании человек ощущает кашель, одышку, озноб, рвоту, тахикардию, боль в груди и головокружение. В результате может возникнуть тяжелая дыхательная недостаточность, и человеку уже не обойтись без ИВЛ, пишет Lenta.ru.