Психолог, психиатр и психотерапевт — в чем разница?

День психолога в России впервые отмечается 22 ноября 2023 года. Этот профессиональный праздник был основан в честь первого съезда Российского психологического общества.

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Праздник подчеркивает важность ментального здоровья, а также значимость своевременного обращения к специалисту в случае психологических проблем.

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Тем не менее, многие до сих пор не понимают, в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром. Об этом — в материале «Рамблера».

Кто такой психолог?

Психология — это изучение людей: как они думают, как действуют, реагируют и взаимодействуют. Эта наука изучает все аспекты поведения, а также мысли, чувства и мотивацию, лежащие в его основе.

Психологи в первую очередь занимаются изучением нормального функционирования психики и исследуют такие области, как обучение, память и развитие детей.

Одно из наиболее заметных отличий психолога от других специалистов, связанных с психикой, состоит в том, что психологи не являются врачами. Психологи, как правило, не имеют медицинской квалификации, и лишь небольшая часть людей, получивших диплом психолога, будет работать с пациентами.

Психологи могут специализироваться в различных областях, например, в ментальном здоровье, психологии образования и труда. Психологи также могут быть клиническими (они имеют право выписывать лекарства), консультативными, спортивными, судебными, семейными и т.д.

Кто такой психотерапевт?

Психотерапия — это термин, используемый для описания разговорных методов лечения и связанных с ними подходов.

Целью психотерапии является помощь людям в преодолении широкого спектра проблем. Эти проблемы варьируются от эмоциональных трудностей до психических расстройств. Психотерапевты могут обучаться исключительно психотерапии. Они также могут переходить из других профессиональных областей в сфере психического здоровья.

Психотерапевты могут выбрать один из множества подходов, чтобы помочь вам понять и исследовать свои чувства. При более тяжелых состояниях, таких как психоз, психотерапевт, как правило, работает с другими специалистами (например, психиатрами). Это позволяет разработать эффективный и надежный план лечения.

Психотерапевт может работать с отдельными людьми, группами, семьями или парами. Многие из них специализируются на том, с кем они работают и какие проблемы решают.

В психотерапии существует множество различных подходов, в том числе:

когнитивно-поведенческая терапия

психоаналитическая терапия

психодинамическая терапия

системная и семейная психотерапия

арт- и игровая терапия

гуманистическая и интегративная психотерапия

гипнопсихотерапия

Кто такой психиатр?

Психиатр — это человек, получивший медицинское образование и решивший специализироваться в области психиатрии. Термин «психиатрия» относится к изучению психических расстройств. Это включает в себя их диагностику, лечение и профилактику. Психиатры часто работают с широким спектром пациентов, а также проводят исследования в определенной области.

Как и общая практика или педиатрия, психиатрия является медицинской специальностью. Это означает, что для того, чтобы стать психиатром, необходимо получить высшее медицинское образование.

Психиатрия формирует свои знания путем наблюдения и изучения различных заболеваний. Диагностика направлена на выявление совокупности форм поведения, которые встречаются вместе — обычно их называют синдромами. Затем они изучаются с целью выяснения социальных, психологических и физических причин, чтобы разработать эффективный способ оказания помощи.

Психиатры могут работать с людьми любого возраста. Однако, как правило, они работают с теми, у кого более тяжелые состояния, и/или с теми, кто требует медицинской помощи.