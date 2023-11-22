В Депздраве перечислил причины затяжного течения ОРВИ в России

Причинами затяжного течения ОРВИ, на которое пожаловались россияне, могут быть сниженный иммунитет и неэффективное лечение. Об этом «Москве 24» рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.
По его словам, в ряде случаев люди также могут болеть разными инфекциями последовательно, а также заразиться одновременно несколькими инфекциями с присоединением бактериальной. При этом затяжная ОРВИ является обычным явлением, при котором кашель может не проходить в течение четырех недель.
«А если человек не соблюдает рекомендации врача или вообще не обращается к специалистам, а лечится народными способами, то симптомы могут продолжаться еще дольше. Часто встречаются пациенты, которые при малейшем улучшении состояния перестают следовать рекомендациям доктора, и симптомы возвращаются. Человеку кажется, что он болеет каким-то новым, неизвестным ранее вирусом, а на самом деле он просто не вылечивается до конца», – отметил Тяжельников.
До этого сообщалось, что в России люди начали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ». По данным издания, пациенты обращают внимание на то, что наблюдают симптомы болезни месяцами. При этом тесты на коронавирус показывают отрицательные результаты.