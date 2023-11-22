В Депздраве перечислил причины затяжного течения ОРВИ в России

«А если человек не соблюдает рекомендации врача или вообще не обращается к специалистам, а лечится народными способами, то симптомы могут продолжаться еще дольше. Часто встречаются пациенты, которые при малейшем улучшении состояния перестают следовать рекомендациям доктора, и симптомы возвращаются. Человеку кажется, что он болеет каким-то новым, неизвестным ранее вирусом, а на самом деле он просто не вылечивается до конца», – отметил Тяжельников.