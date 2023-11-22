В Роспотребнадзоре заявили, что сочетание гриппа и ковида встречалось у 5% пациентов

"По данным огромного метаанализа, который опубликован за прошлый эпидсезон, сочетание гриппа и ковида было у 5% заболевших, всего у 5%. Но тяжелое течение его отмечалось более чем у 65%. Вот такое сочетание редкое, но тяжелое, как раз приводит к тому, что мы должны подумать о себе и привиться", - сказал он на пресс-конференции в МИЦ "Известия".