В Роспотребнадзоре заявили, что сочетание гриппа и ковида встречалось у 5% пациентов
Одновременное инфицирование вирусами гриппа и коронавируса в прошлом эпидемическом сезоне было у 5% пациентов, однако тяжелое течение болезней отмечалось у 65% из них. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов.
"По данным огромного метаанализа, который опубликован за прошлый эпидсезон, сочетание гриппа и ковида было у 5% заболевших, всего у 5%. Но тяжелое течение его отмечалось более чем у 65%. Вот такое сочетание редкое, но тяжелое, как раз приводит к тому, что мы должны подумать о себе и привиться", - сказал он на пресс-конференции в МИЦ "Известия".
Горелов подчеркнул важность проведения тестирования на ковид и на грипп, особенно для людей со среднетяжелым или тяжелым течением заболевания.
"Для чего нужно тестирование на грипп и ковид - это принципиально разная этиотропная терапия (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания - прим. ТАСС). 26 октября принята последняя версия временных клинических рекомендаций по ковиду, где впервые было показано, <...> что у нас появились специфические противоковидные препараты, которые не действуют на вирус гриппа, а гриппозные препараты не действуют на вирус ковида. Экспресс-диагностика нужна прежде всего для того, чтобы правильно назначить терапию", - пояснил он.
Эксперт также привел зарубежные данные о постковидном синдроме: было показано, что один эпизод заболевания коронавирусной инфекцией вызывает "иммунологическую яму" - резкое снижение защитных реакций иммунитета - на 6-8 месяцев.
"Поэтому повторные случаи заболевания [встречаются] у каждого пятого через два месяца, иногда через три недели. Именно встреча с банальными респираторными вирусами на фоне "иммунологической ямы" приводит к тому, что обычное респираторное заболевание протекает необычно, затяжно, потому что организм не может вытолкнуть [инфекцию] и освободиться от этого возбудителя", - заключил эксперт.