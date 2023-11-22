Ортопед напомнил об опасности зимнего тюбинга

Популярное зимнее развлечение — катание на тюбинге — может привести к травмам, напомнил ортопед-травматолог Михаил Шилов. В беседе с Пятым каналом он уточнил, что существует угроза столкнуться с другими катающимися или врезаться в препятствие. Это чревато переломами, ушибами, сотрясением мозга и более серьезными травмами.

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Самая частая травма, которая бывает, — это при столкновении с препятствиями и друг с другом. Бывает, что кто-то съехал, не успел уйти с трассы, другой едет, подбили под ноги, человек завалился на него. <...> Бывает сотрясение мозга, ушибы, ссадины, а также очень тяжелые травмы, — пояснил специалист.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется кататься только в специальных центрах или парках отдыха. Шилов также советует правильно выбирать так называемую ватрушку. Для ребенка лучше подойдет тюбинг небольшого размера: чем меньше отверстие, куда человек садится, тем лучше он закреплен. Из большой ватрушки ребенок может вылететь во время катания и получить травмы.