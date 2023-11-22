Эксперт оценил рост заболеваемости респираторными инфекциями в России

Эксперт назвал умеренным рост заболеваемости респираторными инфекциями в России
Рост заболеваемости респираторными инфекциями, зарегистрированный в России на предыдущей неделе, умеренный. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов.
"Предыдущая неделя <…> характеризовалась тем, что отмечался умеренный рост заболеваемости респираторными инфекциями во всех возрастных категориях, поэтому нет каких-то изолированных категорий. Мы очень внимательно относимся к двум инфекциям - прежде всего к гриппу, поэтому за последнюю неделю грипп "подрос" на 5%. У нас нет какого-то явного "лидера" в настоящий момент, и это здорово", - сказал он на пресс-конференции в МИЦ "Известия".
Горелов отметил, что сейчас циркулируют варианты гриппа A (H1N1) и A (H3N2), а также B. По его словам, когда в циркуляции возникает и доминирует вариант B, то эпидемический процесс завершается. Однако сейчас он еще не установился, "явного лидера" в циркуляции нет, пояснил эксперт.
"Подросла регистрация ковида. Но если мы будем брать в абсолютных цифрах, если будем сравнивать заболеваемость - [имея в виду] те же сроки, на 46-й неделе 2022 года, то заболеваемость в разы ниже, хотя мы говорим о все том же "омикроне". В настоящий момент в научной среде принято выделять ранний "омикрон" и поздний "омикрон". Поздний "омикрон", к счастью, никаких рекордов не бьет, и заболеваемость его не превышает ту, которая была в последние три года, <…> и самое главное, рекордную - в 2022 году, когда "омикрон" был доминантным", - добавил Горелов.
Как сообщили накануне в пресс-службе Роспотребнадзора, на 46-й неделе года зарегистрировали более 59 тыс. случаев коронавирусной инфекции, это на 38% больше, чем на предыдущей неделе. При этом 29,5% от всех случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.