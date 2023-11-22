Эксперт оценил рост заболеваемости респираторными инфекциями в России

"Подросла регистрация ковида. Но если мы будем брать в абсолютных цифрах, если будем сравнивать заболеваемость - [имея в виду] те же сроки, на 46-й неделе 2022 года, то заболеваемость в разы ниже, хотя мы говорим о все том же "омикроне". В настоящий момент в научной среде принято выделять ранний "омикрон" и поздний "омикрон". Поздний "омикрон", к счастью, никаких рекордов не бьет, и заболеваемость его не превышает ту, которая была в последние три года, <…> и самое главное, рекордную - в 2022 году, когда "омикрон" был доминантным", - добавил Горелов.