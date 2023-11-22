Новые варианты омикрон-штамма коронавируса продолжат появляться, считает эксперт

"Большинство из нас приобретает иммунитет либо встретившись с заболеванием, либо после вакцинации. Заболевание будет постепенно ослабевать, но циркуляция бета-коронавирусов в популяции людей не прекратится - из-за "пиролы" появится еще какой-нибудь следующий экзотический "греческий герой". Если "греческий герой" закончится, то я думаю, что "омикроны" будут называть по звездам из Млечного пути - они не закончатся никогда", - сказал он на пресс-конференции в МИЦ "Известия".