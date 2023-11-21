Коронавирус или грипп: что опаснее?

Случаи заражения коронавирусом в России стали выше на 38,4%. При этом почти 30% заболевших зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Вакцины против актуальных штаммов COVID-19 не существует, считает вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Я не хочу сейчас убедить людей, что опасности нет вообще никакой, однако и оснований для паники не вижу», – отметил специалист.

По его словам, заболеваемость растет, но это связано с наступлением холодов. Он привел в пример данные за 2022 год. Тогда в день выявляли до 200 тысяч новых случаев. В настоящее время их регистрируют порядка шести тысяч.

Новая вакцина, как отмечает эксперт, находится на стадии разработки. В первую очередь она понадобится пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. При этом вероятность летального случая от новых форм коронавируса составляет 0,5%.

Тем не менее, COVID-19 опаснее обычного гриппа. Так, за последние два месяца в России выявили около 200 тысяч случаев коронавируса, летальных – 400. Такие показатели выше, чем у гриппа.