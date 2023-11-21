Вирусолог назвала основные отличия разных штаммов гриппа

Основными потенциальными возбудителями гриппа сегодня являются два эпидемически значимых штамма, рассказала в беседе с aif.ru врач-вирусолог, доктор медицинских наук Елена Бурцева. По ее словам, лидерство вируса A(H1N1)pdm09, который известен с 2009 г. как «свиной» грипп, периодически оспаривает штамм A(H3N2), или «гонконгский» грипп, который циркулирует с 1968 г. и является доминирующим в текущем сезоне, при этом реже давая осложнения.

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Как отметила эксперт, в сезоне 2021-2022 гг. большую активность проявил вирус «гонконгского», годом позже в лидеры вырвался «свиной» грипп. Такое чередование связано с формированием у людей иммунитета к ранее циркулировавшему вирусу. Нынешний подвид «гонконгского» гриппа, пришедший в том числе и в Россию в ноябре, значительно отличается от своего «предка», и главное отличие — в неспособности вызвать новую пандемию, подобную той, что охватила многие страны в 1968 г. Однако штамм сохраняет свою эпидемическую значимость, он приобрел новые свойства, позволяющие ему инфицировать неиммунных людей.

Врач предупредила, что грипп часто приводит к развитию осложнений, особенно при хронических заболеваниях. Причем эти осложнения могут касаться практически любых органов и возникать не сразу. Как правило, это пневмонии, а также инсульты, инфаркты, менингоэнцефалиты и так далее.

Но, в отличие от вируса гриппа A(H1N1)pdm09, циркулировавшего в прошлом сезоне, при инфекции A(H3N2), которая обещает быть главным героем этого эпидемического сезона, такие осложнения регистрируют реже, — рассказала вирусолог.