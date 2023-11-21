Аутоиммунные заболевания: что это и в чем их опасность?

Нередко врачи ставят диагноз "аутоиммунное заболевание". Но что это такое и почему диагностика подобного недуга так сложна?

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Аутоиммунные заболевания сложно диагностируемы и при этом все чаще встречаются. Лечить их, как заявляют специалисты, довольно трудно. В чем причина их возникновения и скрытая опасность? Давайте попробуем разобраться.

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Аутоиммунные заболевания – это некая нетипичная реакция иммунной системы: тело, по сути, атакует само себя. Вырабатываются определенные антитела иммунной системы, которые работают против всех органов и систем. То есть ваш иммунитет атакуют не вирусы, а абсолютно здоровые ткани организма. Очевидно, что происходит некий сбой, который запускает механизм саморазрушения. Но что же это за проблема? Почему возникает подобное явление?

Сбой в иммунной системе, который приводит к такому заболеванию, происходит не по одной причине. Как правило, их несколько, заявляют эксперты. Первый из них – это недостаток витамина D, который, по сути, является гормоном и активно участвует в работе гормональной и иммунной систем. От его выработки и правильного усвоения зависит функционирование щитовидной железы, репродуктивной системы и всех систем организма.

Следующий фактор возникновения аутоиммунных болезней – патоген, который ослабляет иммунную систему. Это вирусы или бактерии, активно подавляющие защитные системы организма.

Не стоит забывать, что стресс также является фактором, увеличивающим вероятность развития аутоиммунных заболеваний. Депрессивные состояния, уныние нарушают способность нашего тела противостоять инфекциям.

Нарушение работы кишечника и пищеварительной системы также может способствовать развитию нарушений работы иммунной системы. Ко всему прочему, нельзя исключать генетическую предрасположенность к подобным сбоям в организме. Особенно это касается проблем, связанных с усвоением витамина D. Ведь, если организм его не может усваивать, то объем приема внутрь перестает иметь значение. Нужно начинать с поиска причин, почему ваше тело не готово преобразовывать такой важный гормон.