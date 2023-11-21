Можно ли вылечить апноэ раз и навсегда

Если вам знакомо состояние, когда во время сна как будто не хватает воздуха, возможно, у вас апноэ. Так называют расстройство дыхания, при котором воздух перестаёт идти по дыхательным путям больше чем на 10 секунд.

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Как возникает апноэ, чем оно опасно, а главное — можно ли его вылечить, «Секрету фирмы» рассказала врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa Анастасия Полякова.

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Самая распространённая разновидность апноэ — обструктивное апноэ во сне. Почему оно возникает? В норме во время вдоха в дыхательных путях формируется отрицательное давление, стенки глотки сближаются, а просвет сужается.

Если изначально просвет был узкий, то стенки спадаются полностью — и человек какое-то время не может сделать вдох. Только после того как сигнал поступает в головной мозг, происходит сокращение мышц, и происходит вдох. Таких остановок дыхания за ночь может быть несколько. При лёгкой степени — до 15 эпизодов в час, при средней — 15–30, а при тяжёлой — более 30.

Самой частой причиной апноэ во сне является ожирение из-за сдавления гортани жировой тканью. На втором месте — патология ЛОР-органов, у детей на первом месте — гипертрофия аденоидов.

Как же самостоятельно заподозрить у себя апноэ? Основные признаки:

храп во сне,

ожирение,

дневная сонливость.

При тяжёлых формах страдающий от апноэ может узнать о своей проблеме от человека, который спит рядом, — тому заметны эпизоды прекращения дыхания.

Также есть специальные тесты, позволяющие заподозрить апноэ, например шкала Эпворта и шкала STOP-BANG .

Что делать, если вы подозреваете у себя апноэ? Первым делом — идти на консультацию к лору. Он может назначить компьютерную томографию придаточных пазух носа, которая даст информацию о состоянии лор-органов, а также зубочелюстной системы. Если у человека обнаружат аномалию зубочелюстной системы, его направят к ортодонту.

Золотой стандарт в диагностике апноэ сейчас — консультация сомнолога и проведение полисомнографии. Это метод, когда во время сна человека анализируются показатели храпа, дыхательного потока.

Лечат апноэ, устраняя причину его появления (может потребоваться снижение веса, лечение заболеваний лор-органов, патологии зубочелюстной системы).

Также проводят сипап-терапию. Это метод, при котором воздух подают через маску под небольшим давлением, за счёт этого стенки дыхательных путей не спадаются.

Пациентам с обструктивным апноэ во сне придётся скорректировать образ жизни:

снизить массу тела при её избытке;

бросить курить, не принимать алкоголь;

не принимать снотворные препараты и препараты с фенобарбиталом (корвалол, валосердин);

спать на боку с возвышенным изголовьем;

обеспечить оптимальную влажность в спальне — 40–60%.

Можно ли избавиться от апноэ навсегда? На этот вопрос можно ответить индивидуально каждому пациенту, разобравшись в его ситуации. Например, если причиной является гипертрофия аденоидов, то после их удаления апноэ исчезает.