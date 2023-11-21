Артроз после 50 лет: причины, симптомы и лечение

Артроз — одно из самых распространенных медленно прогрессирующих невоспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, которое часто поражает суставы кистей рук, позвоночника, нижних конечностей, несущих весовую нагрузку (тазобедренные и коленные суставы).

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Связано ли это с возрастом или есть и другие обстоятельства, способствующие развитию недуга, рассказала «Вечерней Москве» доцент факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, ревматолог клиники «Фомина» Ольга Георгинова.

Какие факторы риска приводят к возникновению артроза?

Возраст

Это один из основных факторов риска развития заболевания. Чаще всего недуг проявляется симптомами около 50 лет, в некоторых случаях первые признаки болезни возникают уже около 25 лет.

Ожирение

Еще один основной фактор риска развития артроза. Ожирение увеличивает нагрузку на несущие суставы (коленные, тазобедренные), приводя постепенно к изменениям в походке и осанке. Кроме того, жировая ткань, с избытком откладывающаяся при ожирении, может быть источником воспалительных клеток (цитокинов), негативно влияющих на хрящ, находящийся на поверхности суставов в межпозвоночном диске.

Курение

Эта вредная привычка также играет значимую роль в возникновении артроза, способствует перерождению межпозвонковых дисков, приводя в итоге к возникновению дискомфорта в области позвоночника.

Травмы суставов, в результате которых повреждаются мениски и связки, переломы конечностей

Все это также приводит к изменению биомеханики суставов и может стать причиной развития артроза. Люди, занимающиеся определенными профессиями или спортом, связанным с повторяющимися высокими нагрузками, например, операторы отбойного молотка, боксеры, баскетболисты, артисты балета, имеют значительно более высокие риски развития артроза.

Основные проявления артроза Боль в пораженных суставах.

Боль усиливается при активности, ослабевает в покое.

Утренняя скованность (может и не быть), продолжается менее 30 минут.

Крепитация (скрип, хруст, треск), возникающая из-за нарушения соответствия суставных поверхностей друг другу.

Изменение формы сустава (возникает при длительном течении заболевания), приводит к нестабильности сустава.

Как облегчить симптомы Снижение избыточной массы тела: снижение веса на 450 граммов приводит к четырехкратному снижению нагрузки на коленный сустав при каждом шаге.

Изменение образа жизни: упражнения для укрепления мышц/развития гибкости.

Ношение ортопедических приспособлений для стоп (ортопедические стельки).

Разгрузочные ортезы для коленного сустава.

Лечебный шейный воротник.

Вспомогательные приспособления: трости, скандинавские палки.

Местное использование мазей, гелей или пены, содержащих нестероидные противовоспалительные средства.

К какому врачу обратиться