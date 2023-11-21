Артроз после 50 лет: причины, симптомы и лечение
Артроз — одно из самых распространенных медленно прогрессирующих невоспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, которое часто поражает суставы кистей рук, позвоночника, нижних конечностей, несущих весовую нагрузку (тазобедренные и коленные суставы).
Связано ли это с возрастом или есть и другие обстоятельства, способствующие развитию недуга, рассказала «Вечерней Москве» доцент факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, ревматолог клиники «Фомина» Ольга Георгинова.
Какие факторы риска приводят к возникновению артроза?
Возраст
Это один из основных факторов риска развития заболевания. Чаще всего недуг проявляется симптомами около 50 лет, в некоторых случаях первые признаки болезни возникают уже около 25 лет.
Ожирение
Еще один основной фактор риска развития артроза. Ожирение увеличивает нагрузку на несущие суставы (коленные, тазобедренные), приводя постепенно к изменениям в походке и осанке. Кроме того, жировая ткань, с избытком откладывающаяся при ожирении, может быть источником воспалительных клеток (цитокинов), негативно влияющих на хрящ, находящийся на поверхности суставов в межпозвоночном диске.
Курение
Эта вредная привычка также играет значимую роль в возникновении артроза, способствует перерождению межпозвонковых дисков, приводя в итоге к возникновению дискомфорта в области позвоночника.
Травмы суставов, в результате которых повреждаются мениски и связки, переломы конечностей
Все это также приводит к изменению биомеханики суставов и может стать причиной развития артроза. Люди, занимающиеся определенными профессиями или спортом, связанным с повторяющимися высокими нагрузками, например, операторы отбойного молотка, боксеры, баскетболисты, артисты балета, имеют значительно более высокие риски развития артроза.
Основные проявления артроза
- Боль в пораженных суставах.
- Боль усиливается при активности, ослабевает в покое.
- Утренняя скованность (может и не быть), продолжается менее 30 минут.
- Крепитация (скрип, хруст, треск), возникающая из-за нарушения соответствия суставных поверхностей друг другу.
- Изменение формы сустава (возникает при длительном течении заболевания), приводит к нестабильности сустава.
Как облегчить симптомы
- Снижение избыточной массы тела: снижение веса на 450 граммов приводит к четырехкратному снижению нагрузки на коленный сустав при каждом шаге.
- Изменение образа жизни: упражнения для укрепления мышц/развития гибкости.
- Ношение ортопедических приспособлений для стоп (ортопедические стельки).
- Разгрузочные ортезы для коленного сустава.
- Лечебный шейный воротник.
- Вспомогательные приспособления: трости, скандинавские палки.
- Местное использование мазей, гелей или пены, содержащих нестероидные противовоспалительные средства.
К какому врачу обратиться
Лучше всего в течение нескольких дней после появления первых симптомов заболевания попасть на прием к ревматологу, травматологу или терапевту, которые смогут определить причину болей в суставах и позвоночнике и назначить эффективное лечение, а также разработать план индивидуальной реабилитации.