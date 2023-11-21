Врач рассказал, почему нельзя сочетать антибиотики с алкоголем

По инициативе ВОЗ с 20 по 26 ноября проводится Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. В честь этого главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, почему при приеме антибиотиков нельзя употреблять алкоголь.

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Многие люди уверены, что в сочетании антибиотиков со спиртными напитками нет ничего опасного. В худшем случае, лекарство просто не подействует должным образом. Однако такие последствия – это лишь малая часть того, что может произойти.

По словам эксперта, алкоголь способен как усиливать, так и ослаблять действие лекарства. Также он может способствовать появлению головокружения, тошноты, сыпи, зуда, повышению давления и учащению сердцебиения.

«В том числе, сочетание антибиотиков и алкоголя оказывает токсическое воздействие на печень. Все это может просто свести лечение на нет и привести к развитию осложнений» - уточнил Холдин.