Эксперты объяснили, как правильно утилизировать просроченные лекарства

«Пока таких мест, куда можно сдать препараты на утилизацию, в нашей стране немного. В основном подобные пункты в небольшом количестве открываются в крупных городах. Понятно, что не у всех есть время и желание специально куда-то ехать, чтобы отвезти просроченные лекарства. Большинство просто выбрасывает их вместе с бытовыми отходами. Такой способ можно использовать, но не со всеми лекарствами и только при определенных условиях», — объяснил он.