Чем опасен коклюш и как от него спастись

Главным образом, болезнь опасна из-за спастического кашля. Это навязчивый сухой кашель, который усиливается при глубоком дыхании. Такой кашель может привести к пневмотораксу и вызывать спазм гортани. В таком случае человек может просто задохнуться, передает телеканал «360».

«Также опасен для всех тем, что от такого приступообразного кашля может быть разрыв легкого», – рассказал Жемчугов.

Коклюш может развиваться как сам по себе, так и вместе с другими инфекциями, в том числе – с коронавирусом. Защититься от болезни можно только с помощью прививки. Без нее человек может остаться инвалидом или умереть от болезни.