Врач предупредил об опасном последствии проблем с печенью

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что у проблем с печенью может быть опасное последствие. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что печеночная недостаточность может приводить к ухудшению работы мозга. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист рассказал, что проблемы с печенью могут вызывать ухудшение работы головного мозга. «При печеночной недостаточности неправильно переработанные продукты азотистые могут действовать на головной мозг. Но это уже в тяжелой стадии, когда пациенты начинают плохо соображать — это печеночная энцефалопатия», — объяснил Мясников.

Медик также добавил, что ранним признаком печеночной энцефалопатии являются грубость, несдержанность и склонность к рискованному вождению.