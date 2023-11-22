Диетолог назвала мясо, способное вызвать рак

Если каких-то отклонений у человека нет, то красное мясо рекомендуется есть не более 3-4 раз в неделю, потому что от него все же есть некоторый канцерогенный эффект. Если у возрастного человека есть какие-либо предпосылки к проблемам с желудочно-кишечным трактом либо в анамнезе у родственников есть онкология кишечника, то красное мясо рекомендуется есть 1-2 раза в неделю, дабы снизить риски возникновения канцерогенного эффекта, — отметила Барредо.