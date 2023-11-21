Фальстарт. Уролог раскрыл причины преждевременной эякуляции
Преждевременная эякуляция — одно из самых частых нарушений мужских половых функций. Семяизвержение в этом случае происходит или вскоре после начала полового акта, или ещё раньше — в процессе предварительных ласк.
Проблема негативно влияет на психологическое состояние мужчины и часто приводит к развитию различных комплексов. О том, где искать причину, как диагностировать и как лечить такую проблему, «Секрету» рассказал Дмитрий Журавский, уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Когда преждевременная эякуляция — это диагноз
Скорость достижения оргазма разные мужчины могут оценивать по-разному. Одна и та же продолжительность полового акта кому-то покажется скромной, а кому-то — вполне нормальной.
Где искать причину проблемы преждевременной эякуляции
По словам врача, в большинстве случаев к развитию синдрома преждевременной эякуляции приводят повышенная чувствительность головки и уздечки полового члена или неврологические нарушения: высокая возбудимость нейронов спинного мозга или нарушения иннервации — передачи нервного возбуждения органам таза. Не стоит недооценивать и психологический фактор. Отправной точкой в развитии проблемы нередко становится неудачный сексуальный опыт в прошлом, особенно — на старте половой жизни.
Диагностика и лечение преждевременной эякуляции
Методы лечения преждевременной эякуляции, по словам врача-андролога, варьируются в зависимости от причин синдрома. Именно поэтому пациенту так важно провести качественную диагностику: исследовать периферическую нервную систему тазовых органов, оценить чувствительность полового члена, выяснить, есть ли проблемы с «открыванием» головки из крайней плоти. Для этого врач может назначить УЗИ предстательной железы, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, электроэнцефалографию головного мозга. Стандартом в диагностике преждевременного семяизвержения также считаются ЭНМГ (электронейромиография) нижних конечностей или полового нерва. Этот современный диагностический метод позволяет оценить работоспособность периферической нервной системы.
Если говорить о способах решения преждевременной эякуляции, то самый простой и доступный — использование презерватива. Он помогает снизить чувствительность головки полового члена и продлить половой акт. Врач также может назначить медикаментозную терапию. Например, крем или спрей с лидокаином. Такие средства наносят на головку полового члена, выдерживают несколько минут, а затем смывают перед половым актом. Наконец, если заболевание имеет психогенную природу, врач может перенаправить пациента к психологу или психотерапевту. Дополнительно может потребоваться курс психотропных препаратов или отдельных видов антидепрессантов.