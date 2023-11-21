Фальстарт. Уролог раскрыл причины преждевременной эякуляции

Преждевременная эякуляция — одно из самых частых нарушений мужских половых функций. Семяизвержение в этом случае происходит или вскоре после начала полового акта, или ещё раньше — в процессе предварительных ласк.

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Проблема негативно влияет на психологическое состояние мужчины и часто приводит к развитию различных комплексов. О том, где искать причину, как диагностировать и как лечить такую проблему, «Секрету» рассказал Дмитрий Журавский, уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

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Когда преждевременная эякуляция — это диагноз

Скорость достижения оргазма разные мужчины могут оценивать по-разному. Одна и та же продолжительность полового акта кому-то покажется скромной, а кому-то — вполне нормальной.

Где искать причину проблемы преждевременной эякуляции

По словам врача, в большинстве случаев к развитию синдрома преждевременной эякуляции приводят повышенная чувствительность головки и уздечки полового члена или неврологические нарушения: высокая возбудимость нейронов спинного мозга или нарушения иннервации — передачи нервного возбуждения органам таза. Не стоит недооценивать и психологический фактор. Отправной точкой в развитии проблемы нередко становится неудачный сексуальный опыт в прошлом, особенно — на старте половой жизни.

Диагностика и лечение преждевременной эякуляции

Методы лечения преждевременной эякуляции, по словам врача-андролога, варьируются в зависимости от причин синдрома. Именно поэтому пациенту так важно провести качественную диагностику: исследовать периферическую нервную систему тазовых органов, оценить чувствительность полового члена, выяснить, есть ли проблемы с «открыванием» головки из крайней плоти. Для этого врач может назначить УЗИ предстательной железы, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, электроэнцефалографию головного мозга. Стандартом в диагностике преждевременного семяизвержения также считаются ЭНМГ (электронейромиография) нижних конечностей или полового нерва. Этот современный диагностический метод позволяет оценить работоспособность периферической нервной системы.