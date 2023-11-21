Россиянам дали советы, как бороться с храпом

Чтобы избавиться от храпа, в первую очередь необходимо снизить массу тела, посоветовала врач-оториноларинголог Светлана Попова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что в 80% случаев это помогает в борьбе с проблемой. Кроме того, важно отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

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Попова уточнила, что не стоит принимать снотворные препараты. В борьбе с храпом также помогает активный образ жизни, упражнения для повышения тонуса мышц ротоглотки и верхних дыхательных путей. В качестве альтернативы врач предлагает научиться играть на духовых инструментах. Специалист рекомендует увлажнять спальню перед сном, использовать ортопедические подушки и соблюдать гигиену сна.

Попова добавила, что существуют хирургические методы избавления от храпа. Все операции проводят по рекомендациям врача. Ортодонт может в том числе подобрать специальное устройство, которое устанавливают на верхние и нижние зубы, чтобы избавить пациента от проблемы.