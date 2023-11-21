Врач предупредила о смертельной опасности кори

Среди основных осложнений: пневмония, бронхит, гепатит, опасный коревой энцефалит.

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Корь представляет серьезную угрозу, поскольку в результате заражения болезнью могут развиться такие осложнения как пневмония, бронхит, гепатит, опасный коревой энцефалит. Об этом в разговоре с «Мослентой» рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Особенно опасна болезнь для детей до пяти лет и беременных. У последних вследствие заражения может произойти выкидыш. Есть вероятность развития у плода порока сердца.

Малиновская напомнила, что специальных лекарств, которые применяются именно для лечения кори, нет. Однако можно защититься от заражения, если своевременно сделать прививку.