Врачи указали на "необъяснимое" ощущение, которое возникает перед инфарктом

Если у человека повышен холестерин или сахар в крови, а также есть проблемы с лишним весом и вредные привычки, то стоит обратить особое внимание на появление ряда, казалось бы, "невинных" симптомов, передает Pronews со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.

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Медики отмечают, что появление "приступов" усталости может предупреждать о серьезной угрозе для организма. На самом деле, такая необъяснимая утомляемость может быть "реальным симптомом ишемической болезни сердца".

Жжение, тяжесть, сдавливание, когда есть реальный риск развития инфаркта, необязательной появляются в области груди. Многие люди ощущают дискомфорт в области рук, плеч, челюсти. Кто-то и вовсе вспоминает, что испытывал неприятные ощущения в районе живота незадолго до того, как оказывался в больнице.

О проблемах с сердечно-сосудистой системой сигнализируют и отеки. Так, если мешки под глазами не являются признаком сердечной недостаточности (в случае, когда у человека нет других отеков), то симметричные отеки ног - повод проверить сердце. Особенность отеков, связанных с сердцем и сосудами, их нарастающий характер: снизу вверх, начиная с лодыжек.