Врачи указали на "необъяснимое" ощущение, которое возникает перед инфарктом
Если у человека повышен холестерин или сахар в крови, а также есть проблемы с лишним весом и вредные привычки, то стоит обратить особое внимание на появление ряда, казалось бы, "невинных" симптомов, передает Pronews со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.
Медики отмечают, что появление "приступов" усталости может предупреждать о серьезной угрозе для организма. На самом деле, такая необъяснимая утомляемость может быть "реальным симптомом ишемической болезни сердца".
Жжение, тяжесть, сдавливание, когда есть реальный риск развития инфаркта, необязательной появляются в области груди. Многие люди ощущают дискомфорт в области рук, плеч, челюсти. Кто-то и вовсе вспоминает, что испытывал неприятные ощущения в районе живота незадолго до того, как оказывался в больнице.
О проблемах с сердечно-сосудистой системой сигнализируют и отеки. Так, если мешки под глазами не являются признаком сердечной недостаточности (в случае, когда у человека нет других отеков), то симметричные отеки ног - повод проверить сердце. Особенность отеков, связанных с сердцем и сосудами, их нарастающий характер: снизу вверх, начиная с лодыжек.
Ранее кардиолог Константин Крулев объяснил, почему важно обращать внимание на изменение цвета лица. Так, например, насторожить должна бледность. Дело в том, что инфаркт может спровоцировать обедненная гемоглобином кровь.