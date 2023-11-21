Врач назвал неприятное последствие частого секса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неприятное последствие частого секса. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что активная половая жизнь может вызывать цистит. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

© Lenta.ru

Специалист рассказал, что частый секс провоцирует возникновения цистита, и добавил, что многие люди не верят в это утверждение. «Они хотят желаемое выдать за действительное, причем каждый из них знает, что это правда», — пояснил доктор.

Мясников также отметил, что врачи рекомендуют после каждого полового акта обильно мочиться, чтобы избежать попадания в организм бактерий. «В руководствах международных пишут, что после секса ты должен пойти и хорошо, обильно пописать», — заключил он.