Врач Зайцев назвал симптом по утрам, который предупреждает о риске ранней смерти
Хронический насморк - явление нередкое и на самом деле опасное. Если не дышит нос, человек просто начинает дышать ртом и воспринимает это как само собой разумеющееся, отметил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.
Он объяснил в интервью aif.ru, что ситуация усугубляется ночью. В это время, если есть нарушение носового дыхания (а то и отсутствие), начинает меняться внутричерепное давление.
Утром распознать человека с такой проблемой можно по внешнему виду - у него будут красные глаза и пунцовое лицо, отметил специалист. Это опасно такими последствиями как развитие артериальной гипертензии, а в перспективе и гипертонии.
Кроме того, такое влияние на давление приведет довольно быстро к развитию СОАС (синдром обструктивного апноэ сна), когда в итоге из-за остановки дыхательных движений возрастает риск инфаркта или инсульта.
Зайцев подчеркнул, что крайне важно правильно оценивать серьезность ситуации с насморком и не доводить до опасных для жизни последствий.