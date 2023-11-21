Домашняя аптечка: правила хранения и утилизации лекарств

Домашняя аптечка – наша маленькая скорая помощь, к которой мы обращаемся при необходимости. Проблемы со здоровьем могут застать врасплох. Но, если у вас дома есть необходимые медикаменты, то вы легко преодолеете временные сложности с самочувствием.

© Вечерняя Москва

Чтобы у вас всегда под рукой были лекарства, которые безопасно принимать, нужно следить за их наличием и сроком годности. Помимо этого, медицинские препараты и таблетки необходимо правильно утилизировать. Теперь обо всем по порядку.

Видео дня

Домашняя аптечка, как правило, включает в себя препараты первой необходимости. К ним относятся спазмолитики, призванные остановить болевой синдром, противовирусные препараты, жаропонижающие, лекарства от сердечной недостаточности, различные мази, гели, йод, пластырь, бинты. Ну и многое другое, что чаще всего требуется.

Главное правило, которое нужно соблюдать при покупке лекарств, – обращать внимание на срок годности. Старайтесь приобретать препараты, рассчитанные на более длительный период хранения. Все, что вы купили нужно беречь в недоступном для детей месте при комнатной температуре. Посмотрите на условия хранения: возможно, что-то придется положить в холодильник или поставить в темное место.

Также рекомендовано периодически проводить ревизию в своей домашней аптечке: есть ли просроченные лекарства? Во-первых, это поможет избежать случайной ошибки: впопыхах можно употребить негодную таблетку. Во-вторых, вы всегда будете держать под контролем наличие необходимых препаратов. В-третьих, вы убережете окружающую среду от загрязнения и животных от отравления.

Дело в том, что некоторые лекарства нельзя выбрасывать просто так. Если в инструкции по применению есть указание на то, что препарат является диспергируемым, то есть растворимым в воде, то его можно спокойно выкинуть. Но, если такого уточнения нет, требуется совершить ряд действий для безопасной утилизации лекарства.