Невролог перечислил вызывающие мигрень лакомства

Врач-невролог Ринат Гизатулли рассказал, что некоторые лакомства способны вызвать мигрень — головную боль с одной стороны, которая длится от нескольких часов до трех суток.

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Развитию мигрени сопутствуют гормональные изменения, эмоциональные перегрузки, нарушение сна, голод, перемена погоды, употребление алкоголя и даже ряда продуктов — бананов, цитрусовых, шоколада, жирных сыров, передает слова невролога Life.

Существует простой способ снизить интенсивность мигрени, однако он подходит не всем. Об этом рассказала психотерапевт Дебора Ли. По ее словам, снять или облегчить приступ мигрени может лимонный сок с сахаром. Эффективность цитрусового сиропа подтверждают современные исследования.