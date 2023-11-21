Врачи спасли женщину, вытащив из ее желудка шар для похудения

Врачи из городской больницы № 1 в Новороссийске спасли жительницу, которая имела внутрижелудочный баллон в виде шара для уменьшения аппетита. Такой баллон был установлен три года назад в клинике в Краснодаре, чтобы помочь женщине снизить свой аппетит и похудеть. Однако, она носила его дольше рекомендованного срока, но результатов не достигла. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на горбольницу №1.