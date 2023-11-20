Врачи объяснили, как отличить кашель при онкологии от обычного

Кашель, по крайней мере до сих пор, не фигурировал в списке распространенных симптомов рака щитовидной железы. Признаками патологии считаются увеличение лимфатических узлов, трудности с проглатыванием пищи, охриплость и появление плотного образования на шее. Поэтому, пока 54-летняя женщина из Малайзии страдала от хронического кашля, она и подумать не могла, что все настолько серьезно, пишет Daily Mail. К врачам пациентка обратилась, только когда начала кашлять кровью, спустя шесть месяцев.

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Но и медики разобрались не сразу — женщина прошла многочисленные обследования, прежде чем врачи обнаружили, что ее щитовидная железа увеличена. Стандартных симптомов у больной не было. Удалось поставить страшный диагноз — папиллярный рак щитовидной железы — только с помощью биопсии.

Так как отличить кашель, скажем, от простуды и кашель при раке? Вышеописанная ситуация — исключение из правил: в большинстве случаев стандартные симптомы будут проявляться ярче. Поначалу рак щитовидной железы может быть бессимптомным, но по мере роста опухоли он способен вызвать отек шеи, изменение голоса, затруднение глотания, образование узелка, который можно почувствовать через кожу на шее, а также боль в шее и горле. Дожидаться кашля с кровью не стоит, тем более если проблема мучает вас не первый месяц.