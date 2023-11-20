Почему голова может заболеть даже от одного бокала красного вина

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У некоторых людей употребление красного вина — даже одного бокала! — практически сразу вызывает головную боль. Ученые Калифорнийского университета в Дейвисе (США) выяснили, что причиной тому — одно из веществ, содержащихся в напитке, а также индивидуальные особенности организма. Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.

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Вещество кверцитин содержится во всех видах фруктов и овощей, считается весьма полезным как антиоксидант и даже выпускается в виде биологических добавок. Но именно в составе красного вина его больше, чем в любых других алкогольных напитках. Попадая в организм с алкоголем, кверцитин преобразуется и мешает его метаболизму. Из-за этого скапливается ацетальдегид — токсичное вещество, которое и вызывает покраснение лица, тошноту и головную боль.

Тут стоит отметить, что в организме имеется фермент, расщепляющий токсин. Однако, из-за генетических особенностей он может некорректно работать у некоторых людей или даже у целых народов, что хорошо известно на примере Восточной Азии, где такой сбой фиксируется примерно у 40% населения.

«Мы предполагаем, что когда восприимчивые люди употребляют вино даже с небольшим количеством кверцетина, у них развиваются головные боли, особенно если у них уже есть мигрень или другое первичное заболевание, связанное с головной болью», — говорит профессор неврологии и директор Центра головной боли в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Моррис Левин.

Вероятность головных болей может зависеть и от содержания кверцетина, который вырабатывается виноградом как реакция на солнечный свет — и разные способы выращивания (на открытом солнце или нет) могут привести к разному количеству вещества. Также уровень кверцетина может различаться в зависимости от способа производства вина, включая контакт с кожей во время ферментации, процессов очистки и выдержки.