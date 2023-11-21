Россияне начали болеть необычно долгой простудой: что о ней известно

Медицинский журнал eClinicalMedicine выявил «затяжную простуду» — одну из форм ОРВИ, ранее о которой не было исследований. Чем она похожа на COVID-19, когда начали болеть россияне, сколько может длиться кашель и какие еще симптомы?

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Что известно о «затяжной простуде»

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Британские ученые из eClinicalMedicine предполагают, что существуют «затяжные простуды», которые так же распространены, как и длительный COVID. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии опросили более 10 тысяч британцев, страдали ли они от симптомов, характерных для длительного течения коронавируса: «затуманивания» мозга, боли в мышцах и проблем с желудком. Результаты показали, что пятая часть переболевших COVID сообщили о наличии этих симптомов в течение более чем четырех недель после первых признаков болезни.

«Наши результаты проливают свет не только на влияние длительного COVID на жизнь людей, но и на другие респираторные инфекции. Эти „затяжные“ инфекции так трудно диагностировать и лечить в первую очередь из-за отсутствия диагностических тестов и большого количества возможных симптомов», — заявила Джулия Вивальди, ведущий автор исследования.

Однако столько же пациентов, но которые переболели простудой, гриппом или пневмонией, заявили, что у них наблюдались затяжные симптомы. Полученные результаты свидетельствуют, что затяжные симптомы характерны не только для COVID, полагают исследователи.

Сейчас около 2 млн британцев страдают от затяжных симптомов вроде усталости, проблем с дыханием и слабой концентрации внимания. Около трети из них перенесли болезнь более чем два года назад.

Какие симптомы у затяжной простуды

Британская национальная служба здравоохранения перечисляет более десятка симптомов, связанных с длительным COVID. Исследование показало, что 22% из 1343 людей, которые перенесли COVID, испытывали в дальнейшем эти симптомы. Из 472 больных другими ОРВИ те же 22% испытывали аналогичные симптомы после выздоровления.

К ним относятся переутомление, одышка, потеря обоняния, мышечные боли, проблемы с памятью и концентрацией внимания, боль в груди, бессонница, учащенное сердцебиение, головокружение, депрессия и тревога, шум и боли в ушах, плохое самочувствие, диарея, боли в животе, потеря аппетита, высокая температура, кашель, головная боль, боль в горле, изменения обоняния или вкуса, сыпь.

Исследователи обнаружили, что у людей с COVID наблюдалась потеря вкуса и обоняния, головокружение, учащенное сердцебиение, потливость и выпадение волос. У тех, кто болел гриппом или пневмонией, чаще наблюдался кашель или хриплый голос. Обе группы страдали от одышки и усталости.

Самый длительный период времени от первоначального заражения до сообщений о продолжающихся симптомах составил 37 недель для болезней, не связанных с COVID, и 64 недели для COVID. Специалисты пытаются определить, что вызывает развитие длительных симптомов респираторных инфекций и почему другие остаются в стороне; пока у них есть предположение, что это зависит от тяжести первоначального заболевания.

Как болеют в России

MK.RU приводит слова россиян, которые столкнулись с длительной формой простуды. По их словам, она продолжается уже в течение нескольких месяцев.

«Я переболела еще в сентябре. Один день голоса не было вообще, потом где-то неделю он восстанавливался. А затем начался сильный кашель, приступами, который длится до сих пор», — рассказала девушка Екатерина.

По данным MK.RU, в словах пациентов о течении болезни много общего. Все они рассказывают о пропаже голоса в начале заболевания, невысокой температуре, слабости и тяжелом кашле, который может длиться месяцами.

Как рассказал газете инфекционист профессор Николай Малышев, лично ему о новом ОРВИ неизвестно: «Есть новый вирус или нет, можно будет сказать только тогда, когда появится тест-система. А пока ее нет, это гадания на кофейной гуще».

«Пациенты, которые болеют ОРВИ длительно, были всегда. Однако каждый раз нужно искать объяснение этого состояния, которое может быть очень индивидуальным. Например, иногда это связано с тем, что человека неправильно лечили», — отметил он.