Пульмонолог Гертье посоветовала не принимать антибиотики без назначения врача

Главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Кировской области Елена Гертье рекомендовала не принимать антибиотики без назначения врача.

Пульмонолог посоветовала не принимать антибиотики без назначения врача
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«Симптомы, которые были ранее, могут означать другое заболевание. Когда они повторяются, мы, принимая тот же самый антибиотик, можем вызвать у микроба устойчивость к лекарству», — цитирует эксперта istochnik.online.

Гертье также отметила, что за повторным назначением стоит обратиться к врачу.

Кроме того, она обратила внимание на правильный подход к лечению.

«Антибиотики — это препараты, которые требуют курса. Есть препараты, обладающие именно бактерицидным действием. Чтобы полностью уничтожить микроорганизм, нужна достаточная концентрация антибиотика в крови. Поэтому необходим весь курс», — сказала пульмонолог.

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