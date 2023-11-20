Названы 4 признака преддиабета: что это и чем опасно

Такие пациенты рискуют в течение нескольких лет приобрести сахарный диабет второго типа. А распространённость этого заболевания, по мнению врачей, указывает на наличие глобальной проблемы и даже эпидемии.

«Из 266 миллионов пациентов с этим диагнозом, около 50% приходится на возраст от 40 до 59 лет, когда человек находится наиболее активным трудоспособным возрастом», — считает врач-эндокринолог Светлана Землянухина.

Осложнения сахарного диабета второго типа значительно ухудшают качество жизни. Возможно поражение сетчатки глаз, почек, нижних конечностей — со временем эти патологии могут даже привести к инвалидности. Кроме того, пациенты с сахарным диабетом умирают от инсультов и инфарктов в четыре раза чаще.