Названы 4 признака преддиабета: что это и чем опасно
Преддиабет является предвестником серьёзных проблем со здоровьем. Чем грозит это состояние, пишет «Почему болит».
Такие пациенты рискуют в течение нескольких лет приобрести сахарный диабет второго типа. А распространённость этого заболевания, по мнению врачей, указывает на наличие глобальной проблемы и даже эпидемии.
«Из 266 миллионов пациентов с этим диагнозом, около 50% приходится на возраст от 40 до 59 лет, когда человек находится наиболее активным трудоспособным возрастом», — считает врач-эндокринолог Светлана Землянухина.
Осложнения сахарного диабета второго типа значительно ухудшают качество жизни. Возможно поражение сетчатки глаз, почек, нижних конечностей — со временем эти патологии могут даже привести к инвалидности. Кроме того, пациенты с сахарным диабетом умирают от инсультов и инфарктов в четыре раза чаще.
Признаки преддиабетического состояния
- Ожирение различной степени, включая предожирение;
- Инсулинорезистентность (нечувствительность к инсулину);
- Повышение уровня глюкозы в крови натощак и после приёма пищи;
- Метаболический синдром, когда сочетаются несколько патологических состояний.
«Своевременное обращение к врачу-эндокринологу позволит выявить заболевание на ранней стадии, что даёт все шансы остановить прогрессирование болезни. Врач даст рекомендации по питанию, образу жизни и подберёт индивидуальную медикаментозную поддержку»,— заключает Землянухина.