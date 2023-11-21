В Приморье медики прооперировали женщину с 16-килограммовой опухолью

Врачи Приморья помогли женщине из Большого Камня избавиться от крупной опухоли. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Женщина не обращалась к врачам 20 лет. В последние несколько лет она заметила, что живот начал увеличиваться по неизвестной причине.

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Впоследствии из-за боли россиянке было сложно сидеть и лежать. Когда женщина наконец обратилась в больницу, врачи заметили у нее опухоль и назначили экстренную операцию, так как из-за новообразования у пациентки стали отказывать органы. Сложнейшая операция длилась три часа.