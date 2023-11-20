Изменение формы ногтей может предупреждать о смертельной болезни

Ранним симптомом этого вида рака может быть так называемый синдром барабанных палочек. Сначала основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ногтевым ложем – блестящей. После этого ногти начинают искривляться, утолщаться, а первые фаланги пальцев – увеличиваться в размерах, опухать. Помимо этого пациенты могут ощущать покалывание и онемение в пальцах.