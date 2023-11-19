Неонатолог рассказал о повышенном риске преждевременных родов при поздней беременности

«Поздний репродуктивный выбор. Мы в плену находимся карьерных желаний, желаний реализации, повышения собственной самооценки. И иногда, конечно, мы опаздываем с репродуктивным выбором, делаем его осознанно отсроченным. Этот осознанно отсроченный период — как раз тот период, когда мы, к сожалению, в этом ритме, гонкой за карьерой, за какими-то другими успехами, накапливаем болезни, связанные со стрессом в том числе, которые неизбежно наносят не то чтобы вред, но жадно и жёстко эксплуатируют сердечно-сосудистую систему, эндокринную и в принципе систему активации стресса. Поэтому, с одной стороны, мы решаем часть вопросов преждевременных родов, которые до этого не решались, а с другой стороны, формируем новую популяцию беременных, у которых высокий риск преждевременных родов по состоянию здоровья. Тем самым частота преждевременных родов поддерживается».