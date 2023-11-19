Почему упадок сил осенью и зимой может сигнализировать о психическом расстройстве

Сезонное аффективное расстройство (САР) обычно начинается осенью и зимой, когда количество света уменьшается и дни становятся короче. Присутствует даже закономерность: чем дальше человек живет от экватора, тем больше вероятность, что он может быть подвержен САР. Обычно люди его описывают как осеннюю или зимнюю депрессию. Подробнее об этом расстройстве «Вечерней Москве» рассказал психиатр, психотерапевт Дмитрий Попов.

Симптомы САР

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По его словам, симптомы сезонной депрессии включают, как правило:

чувство усталости и сонливости;

пониженное настроение;

потерю интереса к обычным занятиям;

чувство пустоты, отчаяния;

увеличенный аппетит (особенно к сладкому и углеводам);

проблемы со сном;

снижение концентрации;

затруднения в принятии решений.

Причины возникновения САР

Попов отметил, что возникновение сезонного аффективного расстройства связано с изменениями уровня света, что влияет на биологические ритмы и гормоны, такие как мелатонин и серотонин.

— Уровень мелатонина, гормона сна и регулятора биоритмов может стать выше из-за более темных дней, а уровень серотонина, который отвечает за настроение, может уменьшиться. Это может вызвать дисбаланс и негативные эмоциональные состояния, — объяснил психотерапевт.

Серотонин и мелатонин тесно связаны между собой. Именно они оказывают влияние на настроение и эмоциональное состояние человека, уточнил специалист.

Серотонин — нейромедиатор, который играет важную роль в регуляции настроения, сна, аппетита и чувства удовлетворения. Он отвечает за передачу нервных импульсов между нейронами и регулирует системы, связанные с эмоциями. Низкий уровень серотонина связан с депрессией, тревогой и другими психическими расстройствами.

Мелатонин — гормон, который регулирует уровень сна. Он выпускается шишковидным телом (эпифизом) головного мозга в ответ на сигналы о темноте. Мелатонин регулирует циркадные ритмы организма, благодаря чему мы способны засыпать и просыпаться в определенное время. Нарушение уровня мелатонина может привести к проблемам со сном, ухудшению настроения и даже к сезонным депрессиям, таким как осенняя депрессия.

— Взаимосвязь между серотонином и мелатонином заключается в том, что мелатонин синтезируется из серотонина. В темноте эпифиз головного мозга превращает серотонин в мелатонин, что способствует засыпанию и поддержанию нормального сна. Уровень серотонина также оказывает влияние на настроение. И его дефицит может быть связан с ухудшением настроения и возникновением депрессии, — пояснил Попов.

Следовательно, наличие нормального уровня серотонина и мелатонина в организме имеет важное значение для поддержания хорошего настроения и эмоционального состояния, подчеркнул психиатр. Недостаток мелатонина и серотонина может оказывать негативное влияние на психоэмоциональное состояние человека.

Как справиться с САР

— Безусловно, при наличии проблем с настроением, сном или эмоциональным состоянием рекомендуется обратиться к психотерапевту для получения диагностики и лечения, — порекомендовал собеседник «ВМ».

При этом можно и поддержать себя самостоятельно. Для этого, по мнению специалиста, стоит:

наладить правильное питание и режим сна;

гулять в первой половине дня, когда под действием солнца вырабатывается витамин D;

заниматься спортом;

открыть для себя дыхательные практики и медитацию.

— Также можно включить в свой рацион продукты, в которых присутствует триптофан, способствующий в свою очередь выработке серотонина. Это молочные продукты, в частности сыр, а также инжир, финики, сливы, шоколад, томаты и бананы, — перечислил Попов.