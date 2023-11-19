Врач назвал основные ошибки при лечении кашля

Многие люди, страдающие от кашля, отказываются обращаться к врачам и занимаются самолечением. Какие методы могут навредить, aif.ru рассказал доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

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По словам специалиста, кашель – это защитный рефлекс организма, и сам по себе не является болезнью. Если заболевание вызвано вирусом, то лечить его антибиотиками не следует, это может привести к нарушению микрофлоры, дисфункции печени и почек.

Бережанский добавил, что муколитики тоже не являются универсальным препаратом. По его словам, особенно опасен бесконтрольный прием разжижающих средств у детей.

Народные методы – чаи, отвары, настойки из трав и растений – также не всегда приносят пользу. Например, отвар плюща от кашля нельзя пить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а подорожник – с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, отметил врач.

По мнению Бережанского, действенным и безопасным народным методом является обильное питье простой воды. Она помогает удалять вирусы с носоглотки, разжижить мокроту и понижать температуру. Остальное лечение должен назначать врач.