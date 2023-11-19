Врачи указали на ошибку, из-за которой кровь человека насыщается ядами

Самые полезные продукты для организма - простые и доступные. Чтобы кишечник работал нормально, токсины своевременно покидали организм и риск развития опасных недугов не возрастал, а уменьшался, важно не ограничивать себя в еде, лишая, например, жиров или углеводов, а питаться сбалансированно. Если это правило нарушается, организм даст об этом знать. Врачи предупреждают, что проблемы со стороны кишечника сейчас очень распространены, причем и среди молодых. А это чревато развитием опасных патологий, вплоть до онкологии.

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"Из-за постоянных запоров токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь. По этой причине начинаются воспаления и увеличивается риск рака кишечника", - предупредила в своем Telegram-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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Врач отметила, чтобы не совершить ошибку и не лишать организм того, без чего ему трудно нормально работать, важно включить в рацион мясо и субпродукты (при чем субпродукты гораздо полезнее мяса, а стоят в разы дешевле, уточнила специалист), рыбу и морепродукты, молочные продукты, например, творог, крупы, семена, орехи, сезонные овощи и фрукты, зелень.

Врач также перечислила сигналы, предупреждающие о нарушении в работе ЖКТ. Стоит обратиться к специалистам, если ухудшается состояние кожи, настроение, появляется постоянный дискомфорт в животе, метеоризм, проблемы с аппетитом, бессонница.

Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, кишечник не сможет нормально работать без клетчатки - это любая растительная пища. Проблема многих в том, что они недооценивают пользу овощей, зелени. Так, некоторые пациенты признаются, что на шашлыках съедают больше мяса и хлеба, чем овощей. А лучше, чтобы было наоборот.

"Клетчатка содержится в овощах, фруктах, зелени, моркови, капусте, петрушке", - отметил врач, добавив, что "нам нужен какой-то балласт, чтобы собрать в него все ненужные вещества и выбросить".