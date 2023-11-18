Врач Тамаева рассказала, почему матка выпадает из тазового дна

Маммолог Тамаева: выпадение матки происходит из-за ослабления мышц тазового дна. Вопрос этот деликатный и даже интимный, но в этих вещах важно разбираться каждой женщине, ведь проблема с каждым годом лишь «омолаживается». О том, как не допустить пролапса матки и вовремя распознать симптомы, «Доктору Питеру» рассказала врач-маммолог, кандидат медицинских наук Фатима Тамаева.

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Причины выпадения матки

По словам эксперта, главная причина частичного или полного выпадения матки — слабость связок и мышц диафрагмы, тазового дна и передней брюшной стенки. А вот почему эти мышц вдруг становятся менее сильными — это уже второй вопрос.

Это может происходить из-за дисплазии (дефекта) соединительной ткани, падения уровня коллагена и эластина в организме, гормонального сбоя. Также спровоцировать выпадение матки могут проблемы с органами ЖКТ, дыхания (хронический кашель), наследственная предрасположенность и ожирение. Свою роль в этом вопросе могут сыграть также тяжёлые или неоднократные роды.

Кто в группе риска?

Врач уточнила, что чаще всего патология диагностируется у женщин после 60 лет. При этом примерно у половины женщин, которые рожали естественным путём, есть генитальный пролапс.

занимаются тяжелым физическим трудом;

имеют избыточный вес;

ведут малоподвижный образ жизни.

Симптомы выпадения матки

тянущая боль внизу живота (часто отдаёт в поясницу или крестец);

ощущение инородного тела внизу живота;

чувство распирания;

кровянистые выделения вне менструации (реже);

болезненный половой акт;

учащённое или затрудненное мочеиспускание; Велика вероятность опущения матки также у женщин, которые: