Эксперт объяснил, почему нельзя бесконтрольно пить антибиотики

Устойчивость к антибиотикам – одна из наиболее серьёзных угроз для человечества. Неправильный приём антибиотиков способствовал появлению антимикробной резистентности — устойчивости микробов к лекарствам.

© Нижегородская правда

Что такое резистентность и чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков, редакции сайта pravda- nn.ru рассказал главный клинический фармаколог министерства здравоохранения Нижегородской области Игорь Мотылев.

Видео дня

Назначать может только врач

Антибиотики – это группа препаратов, которые используются в лечении бактериальных инфекций. История их применения насчитывает уже более 70 лет, однако постоянное злоупотребление этими препаратами приводит к тому, что бактерии к ним приспосабливаются, и антибиотики перестают действовать.

«Чтобы получить юридическое право назначить лекарственный препарат пациенту, врач должен проучиться в медицинском вузе 5 – 6 лет, затем еще 2 – 3 года в клинической ординатуре, — говорит Игорь Мотылёв. — Занимаясь самолечением, человек идет на риски, иногда приводящие к летальному исходу. Дело в том, что инфекционных заболеваний и инфекционных осложнений неинфекционных заболеваний очень много. Все эти заболевания вызываются разными микроорганизмами. Локализация инфекционного процесса, то есть органы и ткани, в которых развивается этот процесс, тоже разная. Поэтому при лечении той или иной инфекции необходимо знать наиболее частых возбудителей, которые её вызывают, а также какие органы и ткани становятся объектом микробной агрессии. Только специалист может сделать правильный выбор, какой антибиотик следует назначить, чтобы он оказал губительное влияние на микробы и проник в нужные органы и ткани в достаточном количестве».

По словам доктора, антибиотики созданы для борьбы с бактериальными инфекциями, а человек наиболее часто в течение своей жизни болеет вирусными заболеваниями, при которых антибиотики никак не могут помочь. Назначение антибиотиков необходимо только в случаях, когда вирусное заболевание осложняется бактериальной инфекцией, которая вызывает бронхит, пневмонию, синуситы.

«Сразу принимать антибиотики в надежде на то, чтобы предотвратить развитие бактериальных осложнения – глубочайшее и вредное заблуждение, — подчеркивает специалист. — Кроме возможных побочных эффектов, это прямой путь к формированию приобретенной антибиотикорезистентности».

Бактерии приспосабливаются

Резистентность – это устойчивость возбудителей к определенным препаратам. То есть бактерии становятся нечувствительными к антимикробным препаратам и продолжают размножаться в организме больного. Это современная катастрофа, которая надвигается на нас все ближе и ближе.

«Можно сказать, что антибиотикорезистентность – это понятие эволюционное, — говорит врач. — На земле насчитывается около 5х1030 бактерий, и их биомасса превышает суммарную биомассу животных и растений. Один грамм почвы в среднем содержит 40 миллионов бактериальных клеток, а в миллилитре свежей воды можно найти миллион клеток бактерий. На протяжении многих тысяч лет эволюции бактерии постоянно сталкиваются с неблагоприятными окружающими условиями и вырабатывают определенные средства защиты».

Антибиотики бактериями воспринимаются тоже как неблагоприятные условия окружающей среды: они стараются выживать в этих экстремальных для них условиях и вырабатывают своеобразные средства защиты от антибактериальных препаратов. Информация о способах такой защиты закрепляются в генетическом материале бактерий, передаётся следующим поколениям, а также может передаваться другим видам бактерий.

По словам врача, впервые антибиотикорезистентность была зарегистрирована в конце 40 х годов прошлого века вскоре после появления в клинической практике первого антибиотика бензилпенициллина, когда были выявлены первые штаммы стафилококков, нечувствительных к препарату.

Однако распространение антибиотикорезистентности связано не только с самолечением антибиотиками, но и с применением антибиотиков сельском хозяйстве и животноводстве для увеличения массы откармливаемых животных, в пищевой промышленности а также с распространением резистентных штаммов между людьми или животными. И если на последние три причины медицинские работники и пациенты повлиять не могут, то на первую причину просто обязаны.

Антибиотик – не жаропонижающий препарат

Врач напоминает: нельзя самостоятельно начинать терапию, ориентируясь на прошлые назначения или опыт знакомых. Если речь идет об ОРВИ, то при возникновении первых признаков можно использовать симптоматическое лечение – принять жаропонижающее для облегчения общего состояния. Затем обязательно обратиться к врачу для дальнейшего лечения. Важно запомнить: антибиотик – это не жаропонижающий препарат.

«Не существует абсолютно безопасных антибиотиков, каждый из них обладает теми или иными побочными эффектами, — говорит Игорь Мотылев. — Это не только влияние на желудочно-кишечный тракт, но и на почки, печень, систему кроветворения, периферическую и центральную нервную системы, связочно-мышечный аппарат. При возникновении какого-либо дискомфорта на фоне приема лекарств необходимо обратиться к лечащему врачу, который их назначил».

Но даже при правильном назначении антибиотиков пациенты могут нарушать дозировку, кратность применения в сутки и длительность курса. В этом случае не уничтоженные бактерии в нашем организме приобретают своеобразный иммунитет к антибиотику и больше на него не реагируют.

«Масштаб проблемы таков, что мы приближаемся к доантибиотической эре, когда многие инфекционные заболевания станет нечем лечить, — констатирует специалист. — Не стоит рассчитывать, что завтра будут созданы новые антибиотики. За последние 20 лет не появилось ни одного препарата принципиально нового класса антибиотиков. Очень много фармацевтических кампаний свернули свои программы по разработке новых антимикробных препаратов. Дело как раз в той же самой пресловутой антимикробной резистентности. Затраты на разработку нового лекарственного препарата колоссальны, а время, когда разработчик сможет вернуть потраченные средства, определяется временем появления резистентности к этому новому антибиотику. Бывает так, что к моменту выхода нового антибиотика на фармацевтический рынок к нему уже известны неединичные случаи резистентности. Именно по этой причине важно сохранить тот небольшой арсенал антибиотиков, которые пока ещё могут быть эффективны и спасти чьи-то жизни».