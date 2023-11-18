В Великом Новгороде врачи удалили девушке кисту массой 12 килограммов

Врачи Великого Новгорода провели операцию девушке, у которой нашли тяжелую кисту. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

© gpointstudio/Freepik

Россиянка обратилась к медикам с жалобой на необъяснимое увеличение живота. Специалисты провели осмотр и выяснили, что у пациентки есть крупная киста массой 12 килограмм. Новообразование занимало всю брюшную полость. Девушке назначили операцию.

"Перед хирургическим вмешательством врачи, проконсультировались со специалистом из онкологического диспансера", — сообщается в публикации.