Какие заболевания может спровоцировать одиночество
Одиночество может быть опасным для здоровья, потому что оно провоцирует развитие серьезных заболеваний, вплоть до онкологии.
Какие недуги возникают у одиноких людей и можно ли научиться выходить из этого состояния самостоятельно, «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.
Заболеть от обиды
По ее словам, одинокие люди чаще испытывают чувство обиды и ненужности, что и приводит к проблемам со здоровьем.
— Переживания о своей несчастной судьбе заставляют человека концентрироваться на обидах, а это может стать причиной целого спектра заболеваний — начиная от самых безобидных и заканчивая онкологическими, — сообщила Наумова.
Среди недугов, которые могут развить у одиноких людей, психолог назвала:
- кожные заболевания;ожирение;
- эндокринные нарушения;
- новообразования;
- сердечно-сосудистые болезни;
- психические заболевания.
Она уточнила, что к последним склонны те, кто изначально обладает пограничными нормами поведения и уже имеет предрасположенность к расстройствам личности.
Что делать?
По мнению психолога, если изменить ход своих мыслей и вовремя начать терапию со специалистом, опасных болезней можно избежать.
— Как только человек начинает чувствовать себя одиноко, важно не бояться обратиться к врачу и проработать свое состояние. Потому что многое зависит именно от восприятия действительности. Внутренние чувства и эмоции либо укрепляют и стимулируют наше здоровье, либо угнетают, а иногда даже приводят к смерти, поэтому важно направить их в верное русло, — пояснила Наумова.
Самое главное, дополнила она, перенаправить свои мысли. Для этого необходимо понять, что тревожит человека.
— После этого стоит задать себе вопрос, что нужно сделать, чтобы чувствовать себя по-другому, и обозначить действия, которые помогут справиться с одиночеством, — сообщила Наумова.
Психолог назвала ряд шагов, которые помогут справиться с этим ощущением:
- Хорошо относиться к людям.
- Быть полезным.
- Уделять себе внимание.
- Хвалить себя.
- Находиться в обществе.
- Найти новое хобби.
- Стараться думать о себе и людях позитивно.