Какие заболевания может спровоцировать одиночество

Одиночество может быть опасным для здоровья, потому что оно провоцирует развитие серьезных заболеваний, вплоть до онкологии.

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Какие недуги возникают у одиноких людей и можно ли научиться выходить из этого состояния самостоятельно, «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

Заболеть от обиды

По ее словам, одинокие люди чаще испытывают чувство обиды и ненужности, что и приводит к проблемам со здоровьем.

— Переживания о своей несчастной судьбе заставляют человека концентрироваться на обидах, а это может стать причиной целого спектра заболеваний — начиная от самых безобидных и заканчивая онкологическими, — сообщила Наумова.

Среди недугов, которые могут развить у одиноких людей, психолог назвала:

кожные заболевания;ожирение;

эндокринные нарушения;

новообразования;

сердечно-сосудистые болезни;

психические заболевания.

Она уточнила, что к последним склонны те, кто изначально обладает пограничными нормами поведения и уже имеет предрасположенность к расстройствам личности.

Что делать?

По мнению психолога, если изменить ход своих мыслей и вовремя начать терапию со специалистом, опасных болезней можно избежать.

— Как только человек начинает чувствовать себя одиноко, важно не бояться обратиться к врачу и проработать свое состояние. Потому что многое зависит именно от восприятия действительности. Внутренние чувства и эмоции либо укрепляют и стимулируют наше здоровье, либо угнетают, а иногда даже приводят к смерти, поэтому важно направить их в верное русло, — пояснила Наумова.

Самое главное, дополнила она, перенаправить свои мысли. Для этого необходимо понять, что тревожит человека.

— После этого стоит задать себе вопрос, что нужно сделать, чтобы чувствовать себя по-другому, и обозначить действия, которые помогут справиться с одиночеством, — сообщила Наумова.

Психолог назвала ряд шагов, которые помогут справиться с этим ощущением: