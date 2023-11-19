Эндокринолог рассказала, признаком каких заболеваний может быть лень

— Первое, что человек должен проверить, — работу щитовидной железы. Нужно сдать анализ на гормон ТТГ, по его уровню врачи определят, достаточно ли гормона щитовидной железы в организме, нет ли гипотиреоза, — пояснила она в интервью радио Sputnik .

Следующее, что следует проверить человеку, по словам медика, — нет ли анемии. Если в организме есть открытая анемия, то человеку тоже будет лень что-либо делать.

С приходом осени люди мерзнут не только из-за холода, но и из-за недостатка солнца и нехватки витаминов. Специалисты рассказали «Вечерней Москве», какие продукты оказывают согревающий эффект в любое время года. По словам врача-диетолога Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, чаще всего в осенний период мерзнут люди с дефицитом мышечной массы тела и вегетососудистыми нарушениями.