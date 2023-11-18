Феномен вампиризма: чем болели люди, которых считали кровопийцами

Мы привыкли, что вампир – это сказочный персонаж, боящийся серебряных пуль, креста и солнечного света. Но в сказке есть доля истины, и наука еще в давние времена нашла объяснение феномену вампиризма, и не одно, а несколько.

© Кадр из фильма "Интервью с вампиром"

В XVIII веке естествоиспытатель Майкл РАНФТ предположил, что смерть от укуса вампира приключается по причине заражения трупным ядом или болезнью, от которой умер сам вампир. Ничего не скажешь: гипотеза вполне в духе того времени, когда наука принимала мистику как непреложный факт.

Другая теория была проще: мол, появление вампиров – не более чем массовые галлюцинации людей, верящих в сверхъестественное.

Много позже была открыта редкая наследственная болезнь порфирия. При ней организм не в состоянии производить достаточное количество красных телец, от этого бывает нехватка в крови железа и кислорода. Больной обречен на бледный вид, гемоглобин в его организме распадается под действием солнечных лучей. Кожа лопается, появляются раны. Зубы приобретают красноватый оттенок. Таким больным чрезвычайно вреден чеснок из-за содержащихся в нем веществ. В общем, всё как в сказках.

Болезнь это генетическая. Солнечный свет для страдальца буквально смертелен – как для самого настоящего вампира. При этом его всюду преследует цвет крови: даже моча у таких пациентов приобретает оттенок красного вина.

Дёсны высыхают, обнажая зубы почти до корней так, что они становятся похожими на клыки. Ногти изменяют структуру, утолщаются, превращаясь в настоящие когти.

При порфирии меняется и внутреннее состояние человека: ломается психика, начинаются беспричинные вспышки гнева, часто больных мучают причудливые галлюцинации.