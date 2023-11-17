Роспотребнадзор: COVID-19 не покидает организм после болезни

Согласно мнению врачей, коронавирус, возможно, не полностью покидает организм после того, как болезнь прекратилась. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова .

Она добавила, что он может продолжать находиться в организме и наносить дополнительный вред.

Вирус COVID-19 иногда может оставаться в организме человека до 230 дней, особенно в кишечнике и головном мозге, что может привести к развитию постковидного синдрома. Эту информацию подтвердил главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он отметил, что вирусы могут продолжать поддерживать иммуно-воспалительные процессы, что является одной из причин постковидного синдрома.