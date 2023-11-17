Врач рассказал, как восполнить недостаток витамина D зимой

«В России в зимний период недостаточно солнца для того, чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D. Это единственный витамин, который вырабатывается в нашем организме и имеет колоссальное значение для функционирования человеческого организма. В первую очередь это касается здоровья костей: переломы, остеопороз и так далее — это следствие недостатка витамина D. Кроме того, витамин D можно смело рассматривать как гормон, поскольку он участвует в клеточном метаболизме на всех уровнях. Его недостаток приводит и к деменции (слабоумию), и к росту онкологических заболеваний, и к росту сердечно-сосудистых заболеваний, и к снижению иммунитета (как следствие, к росту инфекционных заболеваний). Остается только один вариант — либо принимать витамин D в виде таблеток, либо употреблять в пищу продукты, обогащенные витамином D (молоко, печень трески и так далее)», — сказал Мясников.