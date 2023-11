Названы опасные последствия недостатка витамина В12

Ученые из Университета Барселоны в составе научного коллектива обнаружили, что воспаление в организме, вызванное недостатком витамина В12, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных расстройств. Результаты исследования опубликованы в Journal of Science of Food and Agriculture (SOCI).